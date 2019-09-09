2019-09-09T10:05:06+03:00
Политика

Французская Le Figaro назвала Киев российским городом

Издание выпустило видеоролик, указав такую геолокацию украинской столицы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Французская Le Figaro назвала Киев российским городомФранцузская Le Figaro назвала Киев российским городомФото: REUTERS
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Французская газета Le Figaro опубликовала видео с выступлением президента Украины Владимиром Зеленским, в котором причислила Киев к российским городам.

На сайте издания появилось видео с брифинга украинского лидера, который комментировал осуществленный в субботу, 7 сентября, обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом. В левом верхнем углу видео французская газета указала «Киев, Россия».

Напомним, долгожданное освобождение удерживаемых лиц было осуществлено по формуле «35 на 35». Президент Украины помиловал 16 участников обмена, в том числе россиян. По прилету освобожденных украинцев в Киев Зеленский заявил, что в российско-украинские отношениях открыта не новая, а «первая глава». После чего лидер незалежной провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, который назвал произошедшие «добрым признаком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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