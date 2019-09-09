На детские пособия выделят из бюджета втрое больше денег

СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-09T10:04:46+03:00

Сами выплаты вырастут на 7% до 12 тысяч рублей

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На детские пособия из бюджета будет выделяться втрое больше денег. Ситуация поменяется в 2020 году, уже в этот год запланированы повышенные выплаты.

По оценкам Минтруда, сами ежемесячные выплаты вырастут в среднем на 7%, до 12 тыс. рублей. С января пособия будут положены и тем семьям, где растет ребенок в возрасте до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Предполагается, что в 2021-м выплаты увеличатся до 12,3 тыс. рублей, в 2022-м — до 12,6 тыс. рублей.

Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Для сравнения, в 2019 году на эти же цели (на первого ребенка) выделяли 50 млрд рублей.

Выплаты смогут получать порядка 1 миллиона семей, в этом году пособия выплачиваются 379 тысячам получателей.

Суммы выплат тоже будут разниться от региона к региону. Самые большие детские на Сахалине (29 тыс. рублей), Чукотке (23,3 тыс. рублей) и Камчатке (21,7 тыс. рублей). А вот меньше всего получают родители из Воронежской (9,2 тыс.рублей) и Белгородской областей (8,4 тыс. рублей.

В ведомстве отметили, что больше всего родителей, которым положены пособия, в Краснодарском крае – 48 тыс. выплат ежемесячно, В Башкортостане – 38 тыс. и Москве – 37 тыс, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU