2019-09-09T10:14:37+03:00
Наука

Индийский модуль Vikram совершил жесткую посадку на Луне

Связь с аппаратом пока не удалось восстановить
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Индийский посадочный модуль Vikram ("Викрам") миссии "Чандраян-2", связь с которым была потеряна еще несколько дней назад, был обнаружен на поверхности Луны. Предполагается, что космический аппарат совершил жесткую посадку на естественном спутнике Земли. Об этом сообщил представитель организации космических исследований Индии Милсвами Аннадураи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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