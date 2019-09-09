Индийский модуль Vikram совершил жесткую посадку на Луне

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-09T10:14:37+03:00

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Индийский посадочный модуль Vikram ("Викрам") миссии "Чандраян-2", связь с которым была потеряна еще несколько дней назад, был обнаружен на поверхности Луны. Предполагается, что космический аппарат совершил жесткую посадку на естественном спутнике Земли. Об этом сообщил представитель организации космических исследований Индии Милсвами Аннадураи.

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ИСТОЧНИК KP.RU