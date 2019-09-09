В центральных регионах России ожидается «летний сентябрь»

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-09T10:34:47+03:00

Синоптики сообщили, что в начале осени температура будет выше нормы на 1,5 градуса

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Температура в сентябре в центральных регионах России ожидается выше нормы на 1,5 градуса. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Синоптик рассказала «Российской газете», что по крайней мере на этой неделе, с 9 по 13 сентября, лето будет продолжаться и температура днем будет колебаться в районе 21.. 26 градусов, а ночью держатся на уровне плюс 10.. 15 градусов. Ожидается отсутствие осадков, однако утром возможна сильная туманность.

Паршина объяснила такой «летний сентябрь» тем, что характер погоды будет определяться пришедшем в центральные регионы страны антициклоном.

Отметим, что в Москву бабье лето пришло на прошлой в начале с аномально теплой для начала осени погодой, когда в столице было 27 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU