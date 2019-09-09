2019-09-09T10:42:15+03:00
Умные вещи

По российским дорогам поедут беспилотные большегрузы

Эксперты полагают, что беспилотники могут отнять работу у дальнобойщиков
Елена АКИМОВА
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В России начнут тестировать караваны фур-беспилотниковВ России начнут тестировать караваны фур-беспилотниковФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В России планируют запустить платунинг – движение беспилотного каравана грузовиков по федеральным трассам. Сейчас вопросом занимается межведомственная рабочая группа «Автонет».

Пока технология в стадии разработки, для ее реализации нужно объединить ведущих российских автопроизводителей и импортеров магистральных грузовиков, чтобы начать тесты. Пока желание выразили в представительствах Scania и Volvo.

Участок для исследования будет протяженностью 15 километров, федеральная трасса М-11 на обходе Вышнего Волочка. В последствии территорию расширят, охватив Москву, Владимирскую и Новгородскую области, Татарстан и Чувашию, Санкт-Петербург и Ленобласть.

Если эксперимент завершится успехом, то стоимость перевозимых по стране товаров может сократиться в разы за счет экономии топлива, снижения заторов на дорогах и отсутствия водителей, которым нужно платить зарплату.

Последний пункт может быть расценен и как минус, ведь без работы могут остаться тысячи человек, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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