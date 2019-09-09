"Спасибо огромное": Вышинский поблагодарил Путина за освобождение
Журналист остается подозреваемым, но теперь может свободно передвигаться по миру
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Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский поблагодарил президента России Владимира Путина за свое освобождение. Соответствующее заявление было сделано журналистом в понедельник, 9 сентября, на пресс-конференции в Москве.
"Спасибо огромное Министерству иностранных дел России, политическому руководству страны и лично Владимиру Владимировичу Путину", - сказал Вышинский.
Первые слова Вышинского после прибытия во Внуково.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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