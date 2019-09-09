Дело в папахе: Женщины устроили флешмоб против Хабиба Нурмагомедова
Хабиб Нурмагомедов из национального героя рискует превратиться во врага россиянок. Виной всему одна неосторожная фраза, которую он бросил после боя. Прозвучало это так:
«Папаху не может носить каждый. Чтобы носить папаху, надо быть мужчиной, надо иметь честь. Женщины у нас не носят папахи», - заключил боец и тут же зародил протестное движение в Сети.
Многие пытаются доказать, что папаху позволено носить и женщинам
Слова чемпиона UFС так возмутили прекрасную половину, что они стали доказывать обратное. Папахи в России женщины носят, причем независимо от места проживания и вероисповедания.
В адрес бойца полетели упреки со всей России
На Facebook появились десятки снимков, на которых запечатлены женщины в папахах. Под каждым хештег #женщинавпапахе и #нехабиб. В комментариях в адрес бойца летят упреки:
"Ай мущщина такая!!!", "Мы, мужчинки, всегда носим папахи", "Только ради этого Хабибу стоило победить".
Пока боец не реагирует на провокацию, а флешмоб набирает обороты
Пока спортсмен не отреагировал на протестное движение, сообщает телеканал "360".
7 сентября Хабиб Нурмагомедов участвовал в бою против американца Дастина Порье. Схватка завершилась победой россиянина. После своего триумфа он поблагодарил всех, ктов его поддержку надел папаху и произнес те самые слова о чести и женщинах.
Результат боя Хабиб Нурмагомедов Дастин Порье: россиянин защитил свой пояс.Легендарный боец защитил свой пояс
ИСТОЧНИК KP.RU