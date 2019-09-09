Дело в папахе: Женщины устроили флешмоб против Хабиба Нурмагомедова

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-09T11:09:55+03:00

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Хабиб Нурмагомедов из национального героя рискует превратиться во врага россиянок. Виной всему одна неосторожная фраза, которую он бросил после боя. Прозвучало это так:

«Папаху не может носить каждый. Чтобы носить папаху, надо быть мужчиной, надо иметь честь. Женщины у нас не носят папахи», - заключил боец и тут же зародил протестное движение в Сети.

Многие пытаются доказать, что папаху позволено носить и женщинам

Слова чемпиона UFС так возмутили прекрасную половину, что они стали доказывать обратное. Папахи в России женщины носят, причем независимо от места проживания и вероисповедания.

В адрес бойца полетели упреки со всей России

На Facebook появились десятки снимков, на которых запечатлены женщины в папахах. Под каждым хештег #женщинавпапахе и #нехабиб. В комментариях в адрес бойца летят упреки:

"Ай мущщина такая!!!", "Мы, мужчинки, всегда носим папахи", "Только ради этого Хабибу стоило победить".

Пока боец не реагирует на провокацию, а флешмоб набирает обороты

Пока спортсмен не отреагировал на протестное движение, сообщает телеканал "360".

7 сентября Хабиб Нурмагомедов участвовал в бою против американца Дастина Порье. Схватка завершилась победой россиянина. После своего триумфа он поблагодарил всех, ктов его поддержку надел папаху и произнес те самые слова о чести и женщинах.

Результат боя Хабиб Нурмагомедов Дастин Порье: россиянин защитил свой пояс.Легендарный боец защитил свой пояс

ИСТОЧНИК KP.RU