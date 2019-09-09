Пассажир рейса «Ереван-Москва» заявил о бомбе в ручной клади
Вылет борта авиакомпании «Сибирь», который следовал по маршруту «Ереван-Москва», задержали из-за сообщения о бомбе.
Один из пассажиров заявил, что в его ручной клади находится взрывное устройство. Как только была получена информация, мужчину сразу же задержали и оправили на досмотр. Остальных пассажиров судна эвакуировали, а борт и багаж проверили специалисты.
В итоге, взрывное устройство обнаружено не было.
В комитете гражданской авиации Армении отметили, что пассажир пока не объясняет свой поступок. Тем не менее, все тщательно проверяется службой безопасности и правоохранительными органами.
- Никаких запрещенных к перевозке предметов и вещей обнаружено не было. Сейчас «шутник» доставлен в линейный отдел полиции аэропорта „Звартноц“. Проводится проверка, - цитирует Пятый канал сообщение ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU