Пассажир рейса «Ереван-Москва» заявил о бомбе в ручной клади

СЕГОДНЯ 11:28 2019-09-09T11:28:23+03:00

В Ереване пассажир сообщил о бомбе с самолете Фото: Мария ГОРЕЛОВА

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Вылет борта авиакомпании «Сибирь», который следовал по маршруту «Ереван-Москва», задержали из-за сообщения о бомбе.

Один из пассажиров заявил, что в его ручной клади находится взрывное устройство. Как только была получена информация, мужчину сразу же задержали и оправили на досмотр. Остальных пассажиров судна эвакуировали, а борт и багаж проверили специалисты.

В итоге, взрывное устройство обнаружено не было.

В комитете гражданской авиации Армении отметили, что пассажир пока не объясняет свой поступок. Тем не менее, все тщательно проверяется службой безопасности и правоохранительными органами.

- Никаких запрещенных к перевозке предметов и вещей обнаружено не было. Сейчас «шутник» доставлен в линейный отдел полиции аэропорта „Звартноц“. Проводится проверка, - цитирует Пятый канал сообщение ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU