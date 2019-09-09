2019-09-09T11:28:23+03:00
Происшествия

Пассажир рейса «Ереван-Москва» заявил о бомбе в ручной клади

Мужчину задержали, самолет проверили, опасных предметов не найдено
Елена АКИМОВА
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В Ереване пассажир сообщил о бомбе с самолетеВ Ереване пассажир сообщил о бомбе с самолетеФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Вылет борта авиакомпании «Сибирь», который следовал по маршруту «Ереван-Москва», задержали из-за сообщения о бомбе.

Один из пассажиров заявил, что в его ручной клади находится взрывное устройство. Как только была получена информация, мужчину сразу же задержали и оправили на досмотр. Остальных пассажиров судна эвакуировали, а борт и багаж проверили специалисты.

В итоге, взрывное устройство обнаружено не было.

В комитете гражданской авиации Армении отметили, что пассажир пока не объясняет свой поступок. Тем не менее, все тщательно проверяется службой безопасности и правоохранительными органами.

- Никаких запрещенных к перевозке предметов и вещей обнаружено не было. Сейчас «шутник» доставлен в линейный отдел полиции аэропорта „Звартноц“. Проводится проверка, - цитирует Пятый канал сообщение ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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