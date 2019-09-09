В России создадут двигатель нового поколения
Установка будет использоваться не только на самолетах, но и на вертолетах
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В России ведется разработка двигателя нового поколения, который будет устанавливаться не только в самолетах, но и в вертолетах. Аппарат называется ПДВ-4000. Он будет как минимум на 10% лучше своего предшественника в данном классе. Об этом сообщил генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин.
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ИСТОЧНИК KP.RU