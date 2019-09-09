2019-09-09T11:59:01+03:00
Политика

Google и Facebook прокомментировали обвинения во вмешательстве в российские выборы

Американские компании ответили на претензии Роскомнадзора о политической рекламе в «день тишины»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Google и Facebook опровергли факты вмешательства в выборыGoogle и Facebook опровергли факты вмешательства в выборыФото: REUTERS
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В ответ на обвинения во вмешательстве в выборы на единый день голосования Google и Facebook заявили, что ответственность за соблюдение местного избирательного законодательства несут рекламодатели.

Как сообщает агентство Reuters, Google сообщил о поддержке ответственной политической рекламы, соответствующей местному законодательству, но в корпорации отказались уточнить, распространяли ли они политическую рекламу в «день тишины».

В свою очередь в Facebook сообщили, что, если компания получает заявление о нарушении местного законодательства, то «рассматривает его и принимает соответствующие меры».

Напомним, ранее Роскомнадзор сообщил сообщил о появлении политической рекламы на сайте Google и Facebook в «день тишины» - 7 и 8 сентября перед еденным днем голосования в России. После информации надзорного ведомства в Госдуме заявили о начале проверке по факту «вмешательства во внутренние дела России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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