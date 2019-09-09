Google и Facebook прокомментировали обвинения во вмешательстве в российские выборы
В ответ на обвинения во вмешательстве в выборы на единый день голосования Google и Facebook заявили, что ответственность за соблюдение местного избирательного законодательства несут рекламодатели.
Как сообщает агентство Reuters, Google сообщил о поддержке ответственной политической рекламы, соответствующей местному законодательству, но в корпорации отказались уточнить, распространяли ли они политическую рекламу в «день тишины».
В свою очередь в Facebook сообщили, что, если компания получает заявление о нарушении местного законодательства, то «рассматривает его и принимает соответствующие меры».
Напомним, ранее Роскомнадзор сообщил сообщил о появлении политической рекламы на сайте Google и Facebook в «день тишины» - 7 и 8 сентября перед еденным днем голосования в России. После информации надзорного ведомства в Госдуме заявили о начале проверке по факту «вмешательства во внутренние дела России».
ИСТОЧНИК KP.RU