2019-09-09T12:15:33+03:00
Политика

Назначены новые заместители министров просвещения и экономразвития РФ

Должности заняли Виктор Басюк и Алексей Херсонцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Алексей Херсонцев стал замминистра экономического развития - руководителем Федеральной службы по аккредитацииАлексей Херсонцев стал замминистра экономического развития - руководителем Федеральной службы по аккредитацииФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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Новым заместителем министра просвещения Ольги Васильевой стал Виктор Басюк, который с 2014 года занимает должность вице-президента Российской академии образования. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Известно, что с 2009 по 2013 год Басюк занимал также пост министра образования Иркутской области.

"Назначить Басюка Виктора Стефановича заместителем министра просвещения Российской Федерации", - говорится в документе, размещенном на сайте правительства.

Здесь же опубликовано распоряжение о назначении Алексея Херсонцева заместителем министра экономического развития - руководителем Федеральной службы по аккредитации. От занимаемой должности главы Росаккредитации политик освобожден.

Сайт kp.ru писал, что ранее кадровые перестановки произошли также в Следственном комитете России. Президент страны Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя СК РФ генерал-майора Игоря Комиссарова, который занимался вопросами защиты прав детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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