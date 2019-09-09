2019-09-09T12:04:54+03:00
Общество

В РАН назвали дату приближения к Земле опасного астероида

Сведения о столкновении, которое произойдет 9 сентября, не подтвердились
Елена АКИМОВА
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В РАН назвали дату, когда опасный астероид подойдет к ЗемлеВ РАН назвали дату, когда опасный астероид подойдет к Земле
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В РАН уточнили дату приближения к Земле опасного астероида, который так сильно напугал людей. Информация, что столкновение может произойти 9 сентября, не подтвердились.

Член Экспертной группы по космическим угрозам Совета РАН по космосу, старший научный сотрудник Института астрономии РАН Сергей Нароенков отметил, что в назначенный день астероид будет очень далеко от Земли, примерно в 9 миллионах километров.

Информация об опасности, которая исходит от 2006 QV89 (такое название небесному телу дали астрономы), появилась летом. Вероятность, что астероид размером с футбольное поле упадет на Землю оценивали 1 к 7299.

- 2006 QV89 продолжит двигаться к Земле и подойдет на минимальное расстояние к нашей планете 27 сентября 2019 года. Удаленность составит около 6.8 млн км, — добавил ученый, комментируя ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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