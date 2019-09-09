2019-09-09T12:18:57+03:00
Общество

Самка дельфина поблагодарила рыбаков, отпустивших дельфиненка из сетей

Благодарная мать несколько раз радостно выпрыгивает из воды [видео]
Елена АКИМОВА
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Дельфин поблагодарила рыбаков за спасение своего дитенышаДельфин поблагодарила рыбаков за спасение своего дитеныша
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В Италии произошел удивительный случай, который лишний раз доказывает, что дельфины очень разумные существа.

Маленький дельфиненок запутался в сетях рыбаков. Казалось, что самое страшное близко – малыш погибнет. В отчаянии мать кружится на расстоянии от крохи и ничем не может ему помочь.

Но, видимо, малыш родился под счастливой звездой. На помощь пришли рыбаки. Они увидели, что дельфиненок в западне и освободили его.

Все происходящее сняли на видео очевидцы, ролик оказался в Сети. Кадры, записанные у побережья города Прочида красочно иллюстрируют всю силу любви.

Стоило дельфиненку оказаться на свободе, мать стала благодарить спасителей. Она несколько раз выныривает из воды и искренне радуется, что малыш на свободе.

Многие предположили, что эти прыжки – знак благодарности рыбакам, пишет Ридус.

Дельфин поблагодарил рыбаков за спасение детеныша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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