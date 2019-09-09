Самка дельфина поблагодарила рыбаков, отпустивших дельфиненка из сетей
В Италии произошел удивительный случай, который лишний раз доказывает, что дельфины очень разумные существа.
Маленький дельфиненок запутался в сетях рыбаков. Казалось, что самое страшное близко – малыш погибнет. В отчаянии мать кружится на расстоянии от крохи и ничем не может ему помочь.
Но, видимо, малыш родился под счастливой звездой. На помощь пришли рыбаки. Они увидели, что дельфиненок в западне и освободили его.
Все происходящее сняли на видео очевидцы, ролик оказался в Сети. Кадры, записанные у побережья города Прочида красочно иллюстрируют всю силу любви.
Стоило дельфиненку оказаться на свободе, мать стала благодарить спасителей. Она несколько раз выныривает из воды и искренне радуется, что малыш на свободе.
Многие предположили, что эти прыжки – знак благодарности рыбакам, пишет Ридус.
Дельфин поблагодарил рыбаков за спасение детеныша.
ИСТОЧНИК KP.RU