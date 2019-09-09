В российских заповедниках потушили все пожары

9 Сент. 12:26 2019-09-09T12:26:05+03:00

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В российских заповедниках ликвидированы все пожары, последний был потушен на особо охраняемой природной территории (ООПТ) в Бурятии в национальном парке «Забайкальском». Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

«В национальном парке "Забайкальском" ликвидирован лесной пожар. Площадь, пройденная огнем, - 15 гектаров», - передает ТАСС заявление ведомства.

В этом году пожароопасный сезон был открыт в 83 регионах, из них на территории 42 действует особый противопожарный режим.

Напомним, в заповеднике «Хакасский» пожар охватил больше десятка гектаров, линия огня растянулась на 12 километров. На ликвидацию стихии были брошены оперативная группа заповедника, лесники и инспекторы. Пожар произошел недалеко от границы заповедника, в 26 километрах от села Чаркова, в зоне доступа человека. Предварительная причина пожара – человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU