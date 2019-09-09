Шойгу заявил о готовности России сотрудничать с Минобороны Франции

СЕГОДНЯ 12:46 2019-09-09T13:08:55+03:00

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Минобороны РФ готово тесно сотрудничать с военным ведомством Франции. Такое заявление глава российского оборонного министерства генерал армии Сергей Шойгу сделал на встрече с коллегой из европейской республики Флоранс Парли.

По словам министра, ранее обоюдно позитивный настрой подтвердили также начальники генеральных штабов вооруженных сил обеих стран. Сам Шойгу разделяет нацеленность коллег на достижение конкретных результатов для придания нового импульса отношениям Москвы и Парижа в стратегической области.

"Хотел бы отметить, что мы настроены идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы идти наши французские коллеги", - приводятся слова Шойгу в пресс-релизе, который имеется в распоряжении "КП".

Министр напомнил, что старт возобновлению контактов двух военных ведомств дали президенты обеих стран во время встречи в Брегансоне. За этот довольно небольшой срок был проделал "достаточно хороший путь" для того, чтобы сблизить взгляды России и Франции.

Сайт kp.ru писал, что перед проведением встречи в Москве главы оборонных ведомств созванивались и обсуждали ее детали.

ИСТОЧНИК KP.RU