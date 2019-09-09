2019-09-09T12:53:03+03:00
Экономика

Идею минимальной цены на табак сочли не эффективной в борьбе с контрабандой

В 2018 году доля незаконно ввезенной табачной продукции составила 80%
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигаретыВ Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигаретыФото: Евгения ГУСЕВА
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В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты, чтобы снизить доступность этой продукции и пресечь ввоз контрабанды. Однако главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв усомнился в эффективности этой инициативы. По его мнению, введение минимальной цены никак не повлияет на реализацию нелегальной продукции.

«Проблема в наличии "черных" каналов. То есть контрабанды, которая распространяется подпольно через знакомых, как водка раньше через таксистов, то есть по тем каналам, которые не отчитываются и не выставляют ценники на витрину. Вот для этих каналов введение минимальной цены едва ли как-то подействует. Они будут продолжать работать по своим принципам», - цитирует эксперта ИА НСН.

Добавим, что по словам депутата Катасонова, в 2018 году доля контрафактной табачной продукции на рынке составила порядка 80%. За счет этого бюджет потерял около 50 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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