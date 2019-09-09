Идею минимальной цены на табак сочли не эффективной в борьбе с контрабандой
В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты, чтобы снизить доступность этой продукции и пресечь ввоз контрабанды. Однако главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв усомнился в эффективности этой инициативы. По его мнению, введение минимальной цены никак не повлияет на реализацию нелегальной продукции.
«Проблема в наличии "черных" каналов. То есть контрабанды, которая распространяется подпольно через знакомых, как водка раньше через таксистов, то есть по тем каналам, которые не отчитываются и не выставляют ценники на витрину. Вот для этих каналов введение минимальной цены едва ли как-то подействует. Они будут продолжать работать по своим принципам», - цитирует эксперта ИА НСН.
Добавим, что по словам депутата Катасонова, в 2018 году доля контрафактной табачной продукции на рынке составила порядка 80%. За счет этого бюджет потерял около 50 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU