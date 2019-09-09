2019-09-09T13:09:54+03:00
Политика

"Единая Россия" получила более 60% мандатов на выборах в регионах

Подсчет мест ведется без учета самовыдвиженцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Единая Россия" получает более 60% мандатов на выборах"Единая Россия" получает более 60% мандатов на выборахФото: REUTERS
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"Единая Россия" получила 63% мандатов в законодательных собраниях субъектов и административных центров страны. Данные приводятся без учета самовыдвиженцев, которые могут присоединиться к фракциям партии. Об этом сообщил секретарь генерального совета единороссов Андрей Турчак.

Он также подчеркнул, что результат единого дня голосования 2019 года выше прошлогоднего на 15%.

"Это достойный результат. <...>Если посчитать с теми самовыдвиженцами, которые вчера избрались, то суммарный процент фракций "Единой России" в региональных и городских парламентах составит более 70%", - цитирует ТАСС Турчака.

Сайт kp.ru писал, что единый день голосования состоялся в воскресенье, 8 сентября. Выборы проходили по всей стране - 85 регионах, в том числе в 13 заксобраний. Стоит отметить, что в Мосгордуму ЕР своих кандидатов не выдвигала, они участвовали в кампании как самовыдвиженцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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