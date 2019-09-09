Визит Зеленского в США состоится 23 сентября

СЕГОДНЯ 13:06 2019-09-09T13:06:59+03:00

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Официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты состоится 23 сентября, украинский лидер планирует встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил министр иностранных дел незалежной Вадим Пристайко.

«В США мы едем 23 сентября, чтобы встретиться с президентом [США Дональдом Трампом] и правительством США», - сказал глава украинского МИД.

Пристайко уточнил, что для встречи Зеленского и Трампа обсуждаются разные даты. «Я думаю, что в ближайшее время вы узнаете», - заключил дипломат.

Напомним, визит украинского лидера в США начал обсуждаться практически сразу после избрания Зеленского на пост главы незалежной. Как рассказывал ранее сайт kp.ru, во время своего визита президент Украины намерен обсудить с Трампом строительство трубопровода «Северный поток-2». Политик уверен, что глава Белого дома поддержит позицию Киева, который выступает против этого проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU