Индийские эксперты заявили о создании базы на Луне через 10 лет

СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-09T13:19:29+03:00

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Индия планирует создать на Луне постоянную базу уже через десять лет. Благодаря этому страна получит возможность добывать гелий-3. Об этом сообщил бывший глава индийско-российской компании BrahMos Aerospace Сиватхану Пиллаи.

«Индия может создать производство на Луне для разработки огромных запасов ценного сырья — гелия-3 — и доставки его на Землю. Гелий-3 будет новым энергоносителем будущего. В области космических исследований мы — одна из четырех стран мира, которые полностью овладели такими технологиями», — цитирует эксперта сайт «Свободная пресса».

Пиллаи подчеркнул, что гелий-3 — это вещество огромной энергетической ценности. При этом на Луне этого вещества в избытке, а значит людям пора добывать его и использовать для создания новых технологий.

Отмечается, что в ближайшее десятилетие созданием своих баз на Луне намерены заняться не только специалисты из Индии. Такие планы есть также у России, Китая и Америки, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU