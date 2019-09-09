2019-09-09T13:19:29+03:00
Наука

Индийские эксперты заявили о создании базы на Луне через 10 лет

Это необходимо для добычи гелия-3
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Индии сообщили о намерении создать базу на ЛунеВ Индии сообщили о намерении создать базу на ЛунеФото: REUTERS
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Индия планирует создать на Луне постоянную базу уже через десять лет. Благодаря этому страна получит возможность добывать гелий-3. Об этом сообщил бывший глава индийско-российской компании BrahMos Aerospace Сиватхану Пиллаи.

«Индия может создать производство на Луне для разработки огромных запасов ценного сырья — гелия-3 — и доставки его на Землю. Гелий-3 будет новым энергоносителем будущего. В области космических исследований мы — одна из четырех стран мира, которые полностью овладели такими технологиями», — цитирует эксперта сайт «Свободная пресса».

Пиллаи подчеркнул, что гелий-3 — это вещество огромной энергетической ценности. При этом на Луне этого вещества в избытке, а значит людям пора добывать его и использовать для создания новых технологий.

Отмечается, что в ближайшее десятилетие созданием своих баз на Луне намерены заняться не только специалисты из Индии. Такие планы есть также у России, Китая и Америки, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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