2019-09-09T13:54:31+03:00
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал освобожденных россиян в аэропорту

Представитель Кремля заявил, что российский лидер «свою часть пути прошел, чтобы обмен состоялся»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Встреча обмененных лиц в аэропорту не является прерогативой главы государства, главным является то, что освобождение удерживаемых лиц состоялось. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это удерживаемые лица, в целом, это не прерогатива главы государства. Он свою часть пути прошел, чтобы обмен состоялся. Это является главным, а не приезд или не приезд в аэропорт, — пояснил представитель президента». — заявил представитель Кремля

Песков подчеркнул, что в данном вопросе важен «не в эмоциональный фон и церемониальность, важна суть и проделанная работа».

Напомним, обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом был осуществлен по формуле «35 на 35». Президент Украины Владимир Зеленский встречал освобожденных украинцев в аэропорт «Борисполь», где он провел брифинг, на котором заявил, что в российско-украинские отношениях открыта не новая, а «первая глава».

ИСТОЧНИК KP.RU

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