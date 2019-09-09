Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
В переговорах будут участвовать министры энергетики России, Украины и ЕС
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Трехсторонние переговоры по газу с участием министров энергетики России, Украины и Евросоюза пройдут 19 сентября в Брюсселе. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Она подтвердила дату проведения консультаций, но не смогла ответить на вопрос о том, как будет представлять Украину на встрече.
ИСТОЧНИК KP.RU
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