2019-09-09T13:56:05+03:00
Политика

Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе

В переговорах будут участвовать министры энергетики России, Украины и ЕС
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трехсторонние переговоры по газу с участием министров энергетики России, Украины и Евросоюза пройдут 19 сентября в Брюсселе. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Она подтвердила дату проведения консультаций, но не смогла ответить на вопрос о том, как будет представлять Украину на встрече.

ИСТОЧНИК KP.RU

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