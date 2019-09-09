Для рассмотрения внешнего вмешательства в российские выборы будет создана спецкомиссия

СЕГОДНЯ 14:08 2019-09-09T14:08:36+03:00

В Кремле прокомментировали сообщение Роскомнадзора о политической рекламе на сайте Google и Facebook в «день тишины»

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Для непредвзятого рассмотрения вопросу о вмешательстве в выборы в единый день голосования Google и Facebook будет создана специальная комиссия, которая профессионально рассмотрит все аспекты данной проблемы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Оставим это на усмотрение комиссии, мы надеемся, что будет абсолютно непредвзятое рассмотрение этого вопроса, со всеми нюансами и аспектами. Комиссия специально для этого и создана, чтобы профессионально такие вопросы рассматривать, они актуальны, они важны, дождемся выводов этой комиссии», - сказал представитель Кремля.

Напомним, Роскомнадзор сообщил о политической рекламе на сайте Google и Facebook в «день тишины» перед единным днем голосования. После чего в Госдуме начали проверки по факту «вмешательства во внутренние дела России». В свою очередь компании заявили, что ответственность за соблюдение местного избирательного законодательства несут рекламодатели.

ИСТОЧНИК KP.RU