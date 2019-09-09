2019-09-09T14:26:05+03:00
Общество

В НИИ онкологии им. Блохина опровергли сообщения о массовых сокращениях

Никого из сотрудников не увольняли и не подвергали психологическому давлению
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В институте проводится работа по внедрению мировых стандартовВ институте проводится работа по внедрению мировых стандартовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина не проводили массовых сокращений сотрудников Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии.

Пресс-служба НМИЦ решила прояснить ситуацию после того, как в СМИ появились сообщения о том, что из онкоцентра стали увольняться врачи. Причиной якобы стало назначение Светланы Варфоломеевой на пост директора научного института и последующее создание напряженной атмосферы в коллективе.

В исследовательском центре заявили, что НИИ ДОиГ стремится стать национальным лидером в детской онкологии, поэтому сейчас проводится активная работа по внедрению новых протоколов и мировых стандартов, повышается квалификация сотрудников. И именно на Варфаламееву легла задача по повышению качества оказания услуг.

"Институт активно интегрируется в межцентровое взаимодействие, выходит на мировой уровень. Одновременно с этим, ни один протокол, разработанный специалистами НИИ ДОиГ ранее, закрыт не был. Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению. Массовых увольнений в НИИ ДОиГ нет", - сообщается на сайте медицинского центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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