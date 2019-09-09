2019-09-09T14:26:09+03:00
Общество

Рогозин: У пытавшихся проникнуть на объект Роскосмоса было «много чего интересного»

Глава Госкорпорации рассказал, что у 14 задержанных было «интересное гражданство» и «политические принадлежности»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий РогозинГлава "Роскосмоса" Дмитрий РогозинФото: REUTERS
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У пытавшихся проникнуть на режимный объект Роскосмоса, нашли много чего «интересного». Советующие заявление сделал глава Госкорпорации Дмитрий Рогозин, отметив, что некоторые из 14 задержанных были не русские с «интересным гражданством» и «политическими принадлежностями».

«Это выяснит полиция, кто они такие. Если у них там кое-что нашли, в том числе то, что не связано с фотоаппаратами. Обращайтесь в полицию. Там много чего интересного нашли. Не только полиция будет интересоваться. Там и политическая принадлежность, и гражданство у ребят интересные», - сказал глава Роскосмоса.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в субботу, 8 сентября, служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности задержала 14 человек, которые пытались проникнуть на режимный объект Роскосмоса. В Госкорпорации предположили, что задержанные хотели сфотографироваться на кровле внутри объекта для дальнейшего размещения снимков в Сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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