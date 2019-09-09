Лавров: Россия не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракеты

СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-09T15:05:55+03:00

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Россия не будет первой развертывать запрещенные прежде по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракеты в регионах, пока в них не будет ракет Соединённых Штатов. Соответствующие заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, подчеркнув, что Москва будет действовать зеркально.

«Но мы не будем создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не появятся аналогичные системы американского производства», — передаеют РИА «Новости» слова главы МИД РФ.

Напомним, ранее на пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин сообщил, что Москва займется разработкой и производством ракет, запрещенных ранее ДРСМД, но не будет первой развертывать. Он уточнил, что речь идет о тех регионах, где могут появиться ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования

ИСТОЧНИК KP.RU