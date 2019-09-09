2019-09-09T15:05:55+03:00
Политика

Лавров: Россия не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракеты

Глава МИД РФ сообщил, что Россия будет действовать зеркально
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Лавров: Россия не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракетыЛавров: Россия не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракетыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россия не будет первой развертывать запрещенные прежде по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракеты в регионах, пока в них не будет ракет Соединённых Штатов. Соответствующие заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, подчеркнув, что Москва будет действовать зеркально.

«Но мы не будем создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не появятся аналогичные системы американского производства», — передаеют РИА «Новости» слова главы МИД РФ.

Напомним, ранее на пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин сообщил, что Москва займется разработкой и производством ракет, запрещенных ранее ДРСМД, но не будет первой развертывать. Он уточнил, что речь идет о тех регионах, где могут появиться ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Раде выступили с инициативой привлекать к уголовной ответственности за переговоры с РФ
Напавшему на Памфилову предъявлено обвинение в разбое
Лавров выразил надежду на улучшение отношений с Украиной
Рогозин: "Калашников" может разработать быстроходный катер для спасения космонавтов
Бой Хабиба с Порье установил телерекорды
Памфилова: 25 из 45 прошедших в Мосгордуму кандидатов были поддержаны «Единой Россией»
В Госдуме предложили ввести ответственность за ложный вызов скорой помощи
Газопровод "Сила Сибири" заработает в начале декабря
В Череповце началось строительство судостроительного завода
Мэр Венеции предложил запретить курение на открытом воздухе
Рогозин: У пытавшихся проникнуть на объект Роскосмоса было «много чего интересного»
В НИИ онкологии им. Блохина опровергли сообщения о массовых сокращениях
Для рассмотрения внешнего вмешательства в российские выборы будет создана спецкомиссия
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Песков объяснил, почему Путин не встречал освобожденных россиян в аэропорту
В немецком концлагере Дахау состоялась церемония памяти «Братского Союза военнопленных»