Бой Хабиба с Порье установил телерекорды

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-09T15:18:36+03:00

За тем, как россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, наблюдала в прямом эфире огромная аудитория Фото: REUTERS

Трансляцию можно было увидеть в прямом эфире Первого канала

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Поединок между бойцами смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье в Абу-Даби, который транслировался на Первом канале в субботу вечером, вызвал огромный интерес в России. За тем, как россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, наблюдала в прямом эфире огромная аудитория.

По данным Mediascope, TV Index, эфирная трансляция собрала долю в 23.7% в Москве и 20.7% в России среди зрителей старше 4 лет. Показатели по целевой аудитории Первого канала 14-59 лет еще выше: 26.3% в Москве и 23.9% в России. Это очень высокий показатель и рекордный для этого вида спорта.

К примеру, в прошлом году больший интерес среди спортивных программ вызывали только трансляции с домашнего чемпионата мира по футболу и хоккейные матчи сборной Росси на Олимпиаде-2018 (Россия — Германия и Россия — США).

Трансляция в Интернете:

(в плеере Первого и в группах Первого в Одноклассниках):

– более 10 млн.пользователей

- более 26 млн.просмотров

В плеере Первого канала бой увидели около 4 млн.пользователей (в пике – 1,2 млн.; всего – 14,5 млн.просмотров; в записи – 1,2 млн.просмотров).

Среднесуточная посещаемость сайта 1tv.ru выросла 7 сентября в 4 раза и составила 4,6 млн посетителей, которые сгенерировали более 13 млн просмотров страниц.

Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

ИСТОЧНИК KP.RU