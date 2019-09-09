2019-09-09T15:51:19+03:00
В мире

В Раде выступили с инициативой привлекать к уголовной ответственности за переговоры с РФ

Депутат от партии музыканта Святослава Вакарчука заявил, что проект закона уже разработан и будет зарегистрирован в парламенте
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Депутаты Верховной Рады от партии музыканта Святослава Вакарчука (солист группы "Океан Эльзи") «Голос» планируют внести в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за переговоры с РФ.

Лидер фракции "Голоса" заявил, что проект закона уже разработан и в ближайшее время будет зарегистрирован в парламенте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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