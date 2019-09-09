Кремль: обмен между Украиной и РФ дает повод для оптимизма
Ранее обе страны освободили по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Более того, российская сторона считает поводом для осторожного оптимизма в работе по поиску путей нормализации отношений.
В субботу, 7 сентября, обе страны освободили по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга.
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ИСТОЧНИК KP.RU