2019-09-09T16:14:18+03:00
Политика

Кремль: обмен между Украиной и РФ дает повод для оптимизма

Ранее обе страны освободили по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Более того, российская сторона считает поводом для осторожного оптимизма в работе по поиску путей нормализации отношений.

В субботу, 7 сентября, обе страны освободили по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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