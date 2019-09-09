2019-09-09T17:23:20+03:00
Политика

Матвиенко заявила. что избирательная система РФ на прошедших выборах доказала свою состоятельность

Председатель Совфеда подчеркнула, что серьезных нарушений в ходе единого дня голосования не было
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Матвиенко заявила. что избирательная система РФ на прошедших выборах доказала свою состоятельностьМатвиенко заявила. что избирательная система РФ на прошедших выборах доказала свою состоятельностьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что избирательная система и избирательное законодательство России доказали свою состоятельность по итогам единого дня голосования.

Матвиенко также подчеркнула, что серьезных нарушений в ходе единого дня голосования не было.

- Наше избирательное законодательство, избирательная система прошла проверку на прочность и доказала свою состоятельность, - отметила председатель Совфеда.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что "кампания прошла открыто, очень конкурентная практически во всех субъектах РФ". Председатель Совета Федерации отметила, что по итогам выборов ни в ЦИК, ни в региональные избирательные комиссии не поступило никаких обращений с какими-либо серьезными нарушениями.

- Надо будет изучить итоги и подумать о расширении права электронного голосования на другие регионы РФ, - подытожила Матвиенко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава ЦИК Элла Памфилова сообщила об отсутствии серьезных нарушений на выборах в России. В ЦИК не поступали сообщения о таких нарушениях, которые бы могли повлиять на результаты голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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