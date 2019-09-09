2019-09-09T16:50:00+03:00
Общество

В Самарской области 55 школ получат пианино за счет федерального бюджета

Оснащение музыкальными инструментами отечественного происхождения происходит в рамках национального проекта «Культура»
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Пианино получат школы в 18 муниципальных районах.Пианино получат школы в 18 муниципальных районах.
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В Самарскую область до конца недели привезут первые 55 пианино отечественного производства для оснащения детских школ искусств. Это беспрецедентный шаг – таких масштабных поставок за счет федерального бюджета до этого не проводили. Пианино модели «Н.Рубинштейн НР-122» производит фирма «Аккорд» в Калуге. Данная программа включена в национальный проект «Культура», реализуемый в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина, основными ее исполнителями являются Минпромторг России и Минкультуры России. В регионе реализация нацпроекта «Культура» проходит под личным контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

- В текущем году мы получаем безвозмездно 55 пианино, а в следующем Самарская область в рамках нацпроекта «Культура» закупит инструменты для музыкальных школ и училищ более чем на 50 млн. рублей, чего до сих пор не было вообще, - отметил глава областного министерства культуры Сергей Филиппов.

Важно, что эта программа позволяет не только оснастить детские школы, но и способствует развитию производства отечественных музыкальных инструментов.

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