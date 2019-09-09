Миллион верующих собрались на мессу Папы Римского на Мадагаскаре

СЕГОДНЯ 17:22 2019-09-09T17:22:52+03:00

Выступление понтифика во время торжественной мессы транслировали многие африканские телеканалы и радиостанции

Изменить размер текста: A A

Папа римский Франциск призвал строить современный мир на принципах братства и солидарности. Услышать мессу священнослужителя на Мадагаскаре собрались 1 миллион верующих.

Торжественная месса прошла на огромном поле в предместье столицы страны Антананариву. За всю историю Мадагаскара ни событие не собирало столь значительного количества людей. Многие приходили к месту служения за ночь до его начала, чтобы оказаться ближе к алтарю.

По окончании литургии Папа Римский обратился к собравшимся, призвав их следовать принципам общечеловеческого братства, осудив близкое некоторым из нас стремление к накопительству. Оно, уверен представитель Ватикана, ведет к эгоизму и потере человеком моральных ориентиров.

Понтифик также напомнил о важности понимания людьми неразрывности связи человека и природы. «Человечество должно жить в полном уважении к земле и её дарам и не допускать любой формы эксплуатации» - призвал Франциск.

Следующую мессу священнослужитель проведет на острове Маврикий, сообщает ТАСС. Она станет заключительным пунктом поездки папы римского Франциска по странам Африки, за которую он уже посетил Мазамбик и Мадагаскар.

ИСТОЧНИК KP.RU