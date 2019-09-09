2019-09-09T18:15:52+03:00
Общество

ФАС: запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года приведет к росту контрафакта

Глава ведомства заявил, что в этом вопросе необходимо видеть "две стороны медали"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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ФАС: запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года приведет к росту контрафактаФАС: запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года приведет к росту контрафактаФото: Евгения ГУСЕВА
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Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что предложение Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции лицам моложе 21 года будет иметь неоднозначные последствия. Также по мнению главы ФАС, это может привести к увеличению продаж поддельной продукции.

Артемьев подчеркнул, что в этом вопросе необходимо видеть "две стороны медали".

- Если говорить об алкоголе, то просто это, как в советские времена, принесет нам ближайший толчок к паленой водке и все остальное, - отметил Артемьев.

Напомним, ранее предложение Минздрава не поддержал Минфин. В ведомстве считают, что таким образом одни производители получат преимущество перед другими, пишет "ТАСС".

Ранее сайт p.ru писал о том, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря 2019. Инициативу поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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