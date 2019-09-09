45-летняя бразильянка стала суррогатной матерью для сына-гея

СЕГОДНЯ 18:48 2019-09-09T18:48:33+03:00

У одного из младенцев выявили проблемы с дыханием, но благодаря врачам, он уже идет на поправку

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В Бразилии 45-летняя женщина родила двойню для мечтавшего об отцовстве сына-гомосексуалиста.

Вальдира дас Невес решила помочь младшему 24-летнему сыну Марсело стать отцом. Она всегда знала о его гомосексуальности и согласилась выступить суррогатной матерью ради счастья своего чада.

Удачно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения женщине удалось только с четвертого раза, в январе этого года долгожданное событие в бразильской семье все же произошло - она смогла забеременеть. А спустя 9 месяцев, 3 сентября в роддоме Сан-пауло, на свет появились два малыша, мальчик Ной и его сестра Мария. Как сообщает The Sun, у Ноя обнаружили проблемы с дыханием и поместили в педиатрическое отделение. Сейчас новорожденный находится на лечении и уже идет на поправку.

По словам семьи, четыре года Вальдира уже перенесла беременность от своего мужа, но к несчастью ребенок родился недоношенным и вскоре умер. Поэтому члены семейства решили использовать семя сына для оплодотворения яйцеклетки матери, чтобы избежать новых трагедий.

Сам Марсело прокомментировал не самый стандартный для ценностей родственных взаимоотношений случай, заявив только, что теперь его мечта сбылась, и он счастлив.

ИСТОЧНИК KP.RU