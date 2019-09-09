2019-09-09T19:37:53+03:00
В мире

Генеральный прокурор Украины допустил арест Порошенко

Ранее парламент Незалежной поддержал законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Генеральный прокурор Украины допустил арест ПорошенкоГенеральный прокурор Украины допустил арест ПорошенкоФото: REUTERS
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Украинский генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о возможном аресте экс-президента Незалежной Петра Порошенко.

Он подчеркнул, что "перед законом все равны".

- Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рука не дрогнет из-за кого угодно, кто есть в парламенте, - отметил Рябошапка, пишет "РИА-Новости".

Ранее парламент Украины поддержал законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сети оценили "вклад" бывшего украинского лидера Петра Порошенко в обмен заключенными между Незалежной и РФ. Пользователи высмеяли слова экс-президента Украины о том, что освобождение удерживаемых лиц - это его заслуга и заявили, что он "примазывается к чужой славе".

ИСТОЧНИК KP.RU

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