2019-09-09T19:46:45+03:00
Политика

"Действующий глава Абхазии набирает большинство голосов": ЦИК огласил официальные результаты выборов в республике

По официальным данным, итоговая явка на выборах составила 65,99%.
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Действующий глава Абхазии набирает большинство голосов": ЦИК огласил официальные результаты выборов в республике"Действующий глава Абхазии набирает большинство голосов": ЦИК огласил официальные результаты выборов в республикеФото: Алексей МАТВЕЕВ
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ЦИК огласил официальные результаты выборов в Абхазии. Действующий глава республики Рауль Хаджимба набирает большинство голосов (47,39%).

Оппозиционный политик Алхас Квициния - 46,17% голосов. Итоговая явка на выборах составила 65,99%.

При этом Алхас Квициния уже заявил, что будет оспаривать результаты выборов. Глава ЦИК Абхазии прокомментировал это решение кратко: "Имеет право", пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал том, что глава ЦИК Элла Памфилова сообщила об отсутствии серьезных нарушений на выборах в России. В ЦИК не поступали сообщения о таких нарушениях, которые бы могли повлиять на результаты голосования.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко также заявила, что избирательная система РФ на прошедших выборах доказала свою состоятельность. Матвиенко подчеркнула, что серьезных нарушений в ходе единого дня голосования не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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