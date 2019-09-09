2019-09-09T19:59:43+03:00
В мире

США планируют ввести санкции в отношении Турции за покупку российских С-400

Поставки новых систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях турецкой стороны с американской, начались в середине июля
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Штаты рассматривают санкции в отношении Турции за покупку российских С-400.

Напомним, поставки новых систем ПВО, которые вызвали кризис в отношениях турецко стороны с американской, начались в середине июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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