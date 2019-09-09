В стартовый состав сборной России на матч отбора Евро-2020 против Казахстана попал Денис Черышев
9 сентября в городе Калининград на стадионе, который был построен к ЧМ-2018, пройдет шестой матч сборной России по футболу в отборочном турнире Евро-2020. В гости к нам приехала команда Казахстана. Весной этого команды встречались в Нур-Султане и тогда россияне одержали разгромную победу со счетом 4:0. Сейчас - время ответной игры.
Тренерский штаб нашей команды огласил стартовую расстановку на этот поединок. Главная новость - в основу вернулся полузащитник "Валенсии" Денис Черышев, который был одним из главных героев весенней встречи с Казахстаном.
Стартовый состав сборной России на игру: Гилерме, Джикия, Семенов, Жирков, Фернандес, Ан.Миранчук, Головин, Черышев, Дзюба.
Запасные: Лунев, Джанаев, Нойштедтер, Беляев, Петров, Камболов, Бакаев, Зобнин, Ионов, Кудряшов, Смолов, Комличенко.
Матч отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2020 года Россия - Казахстан начнется в 21:45 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча.
ИСТОЧНИК KP.RU