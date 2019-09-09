Диетолог рассказала о вреде сухих завтраков для детей

СЕГОДНЯ 21:01 2019-09-09T21:01:15+03:00

По словам специалиста, в результате употребления шоколадных шариков у ребенка сразу повышается уровень глюкозы в крови, а потом резко падает

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Российский врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде сухих завтраков для детей.

По ее словам, в результате употребления шоколадных шариков у ребенка резко повышается уровень глюкозы в крови, а потом резко падает.

В итоге, спустя короткий промежуток времени у детей снова появляется чувство голода. Также ребенок становится раздражительным и чувствует упадок сил.

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ИСТОЧНИК KP.RU