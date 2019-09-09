2019-09-09T21:53:39+03:00
В мире

Спасатели вышли на связь с экипажем перевернувшегося у берегов США судна

По последним данным, Команды служб береговой охраны сверлят отверстие в днище Golden Ray, чтобы передать морякам припасы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Спасатели вышли на связь с экипажем перевернувшегося у берегов США суднаСпасатели вышли на связь с экипажем перевернувшегося у берегов США суднаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Береговая охрана США сообщает, что спасатели проделывают отверстие в днище судна Golden Ray, чтобы обеспечить припасами четырех членов экипажа.

Несколько часов назад оно перевернулось у атлантического побережья американского штата Джорджия.

- В настоящий момент разрабатывается подробный план вызволения членов экипажа из трюма судна. "Это будет медленный, но безопасный процесс, - прокомментировали в береговой охране США.

Также спасатели добавили, что все четыре члена экипажа живы, но их состояние неизвестно, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что в США у атлантического побережья штата Джорджия перевернулось грузовое судно. На борту находились 24 человека – члены экипажа. Береговой охране страны удалось спасти 20 моряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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