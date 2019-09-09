2019-09-09T23:32:47+03:00
Политика

Нацбанк Украины снял ограничение на вывод средств для иностранцев

Решение вступает в силу 10 сентября 2019 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Национальный банк Украины отменил ограничения на выведение капитала для иностранцевНациональный банк Украины отменил ограничения на выведение капитала для иностранцевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 9 сентября, Национальный банк Украины снял введенные ранее ограничения для иностранцев. В частности, отменен лимит на репатриацию средств, а также расширен перечень операций, которые разрешается осуществлять по счетам нерезидентов.

Как уточнили в пресс-службе Нацбанка, решение вступает в законную силу уже во вторник, 10 сентября. Главная цель этого шага – «улучшения инвестиционного климата» в стране.

«В рамках валютной либерализации и для дальнейшего улучшения инвестиционного климата Национальный банк отменил ежемесячный лимит в сумме 5 миллионов евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранными инвесторами», - цитирует постановление украинского финрегулятора РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в июле президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных бизнесменов, которые ищут новые площадки для инвестиций, вкладывать деньги в его страну.

Зеленский на английском попросил инвестировать в «страну свободы».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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