В Крым приехала делегация общественников из США

СЕГОДНЯ 00:18 2019-09-10T00:18:10+03:00

Американцы хотят посмотреть, как за последние пять лет изменилась жизнь на полуострове

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В Крым прибыли четыре американца, пожелавшие собственными глазами увидеть, как за последние пять лет изменилась жизнь на полуострове. Об их приезде и цели визита рассказал председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

«Визит делегации общественников Центра гражданских инициатив (США) начался с посещения Симферополя. В составе делегации – четыре человека», - уточнил он.

Сергей Горбачев отметил, что в ходе визита американцы намерены посетить крымские города, чтобы «ознакомиться с ситуацией в Крыму изнутри, изучить, чего достиг полуостров за последние пять лет, как изменились настроения местного населения, и рассказать обо всем у себя на родине», передает РИА Новости.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Крымчане просто не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота.

ИСТОЧНИК KP.RU