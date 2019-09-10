Из перевернувшегося у берегов США судна вытащили живыми трех моряков

СЕГОДНЯ 00:59 2019-09-10T01:23:46+03:00

Спасатели определили, где находится четвертый выживший, и пытаются его вызволить [фото]

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Американским спасателям удалось вытащить из трюма перевернувшегося у берегов Джорджии грузового судна Golden Ray троих моряков из четверых оставшихся на борту членов экипажа, сообщает телеканал ABC.

«У нас есть замечательные новости. Трое из четырех выживших на борту Golden Ray были извлечены изнутри», - сообщил на специальной пресс-конференции капитан Береговой охраны США Джон Рид.

Он добавил, что спасатели уже определили, где находится четвертый моряк, и пытаются его вызволить.

Судно Golden Ray перевернулось у атлантического побережья американского штата ДжорджияФото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, как писал сайт kp.ru, возле берегов Джорджии перевернулось и загорелось судно Golden Ray, везшее автомобили в Балтимор (штат Мэриленд) под флагом Маршалловых Островов. На борту в тот момент находилась команда из 24 человек, ранее Береговая охрана США спасла 20 членов экипажа. Сообщалось, что оставшиеся четверо живы, только к ним очень сложно добраться.

ИСТОЧНИК KP.RU