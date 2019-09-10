2019-09-10T02:02:44+03:00
Общество

Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за хранение данных россиян за рубежом

Размер максимального штрафа будет составлять 18 миллионов рублей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о штрафах за хранение данных россиян за рубежомГосдума рассмотрит в первом чтении законопроект о штрафах за хранение данных россиян за рубежомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На первом пленарном заседании во вторник, 10 октября, депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении законопроект о крупных штрафах для операторов, которые по-прежнему хранят персональную информацию о россиянах в базах данных, расположенных на зарубежных серверах.

Авторы документа предлагают ввести максимальный штраф за невыполнение требования закона о переносе таких хранилищ на территорию России в сумме 18 миллионов рублей – для юридических лиц, если правонарушение будет зафиксировано повторно. Как отмечается в пояснительных материалах к законопроекту, у операторов было достаточно времени, чтобы провести такую работу.

Заседание начнется с выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина, запланированы также выступления представителей думских фракций. Ожидается, что одной из главных тем повестки дня станет повышение качества законотворческой работы парламентариев, передает ТАСС.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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