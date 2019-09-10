Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за хранение данных россиян за рубежом

СЕГОДНЯ 01:35 2019-09-10T02:02:44+03:00

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о штрафах за хранение данных россиян за рубежом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На первом пленарном заседании во вторник, 10 октября, депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении законопроект о крупных штрафах для операторов, которые по-прежнему хранят персональную информацию о россиянах в базах данных, расположенных на зарубежных серверах.

Авторы документа предлагают ввести максимальный штраф за невыполнение требования закона о переносе таких хранилищ на территорию России в сумме 18 миллионов рублей – для юридических лиц, если правонарушение будет зафиксировано повторно. Как отмечается в пояснительных материалах к законопроекту, у операторов было достаточно времени, чтобы провести такую работу.

Заседание начнется с выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина, запланированы также выступления представителей думских фракций. Ожидается, что одной из главных тем повестки дня станет повышение качества законотворческой работы парламентариев, передает ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU