Почти половина россиян может к 2030 году потерять работу из-за роботов

СЕГОДНЯ 04:37 2019-09-10T05:04:58+03:00

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Через каких-то пару десятков лет повсеместная цифровизация и автоматизация может привести к тому, что почти половина россиян – 45,5% – или потеряют работу, или будут вынуждены поменять квалификацию, потому что их опыт и знания будут уже неактуальны.

К такому выводу пришли специалисты РАНХиГС, изучив долю однообразных действий в различных сферах. По оценкам аналитиков, к 2030 году автоматы могут «лишить» рабочих мест около 20,1 миллиона человек, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование.

По данным издания, самому большому риску подвержены сотрудники отелей и заведений общепита – 73% рутинной работы в гостиничном и ресторанном бизнесе можно перепоручить роботам. Кроме того, специальные автоматы могут заменить 60% работников обрабатывающего производства, 58% тружеников сельского и лесного хозяйства, 53% людей, занятых в розничной торговле и 51% - в добыче полезных ископаемых.

Однако, как пояснил «Известиям» автор исследования, врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов, «правильно говорить именно о подверженности автоматизации». По его словам, «то, то, что ты подвержен (то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий), ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра». Эксперт напомнил, что «процесс сильно растянут во времени», и есть возможность переучиться.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин, сказал, что в скором будущем по разным причинам могут остаться без работы 15 миллионов россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU