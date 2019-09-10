В России резко подорожали авиабилеты

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-10T07:14:13+03:00

Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1% Фото: Александр ГЛУЗ

По данным Росстата, средняя стоимость перелета в экономклассе с начала года выросла почти на четверть

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В России снова подорожали авиабилеты: с января по август средняя стоимость перелета в экономклассе выросла почти на четверть – на 24,1%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В ведомстве пояснили, что в последний месяц лета стоимость билетов на самолеты всегда «на пике», а потом они дешевеют. Крупные агрегаторы – такие, как Aviasales, «Туту.ру», OneTwoTrip, Biletix – уже отметили снижение цен. Ожидается, что в октябре перелеты внутри России обойдутся на 15–34% дешевле, чем в августе, а международные авиапутешествия – на 3–15%. Цена зависит от сервиса бронирования.

Между тем, как сказали в Минтрансе, увеличение стоимости билетов не должно превышать инфляцию, и министерство намерено принять меры для сдерживания цен.

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ИСТОЧНИК KP.RU