2019-09-10T07:14:13+03:00
Экономика

В России резко подорожали авиабилеты

По данным Росстата, средняя стоимость перелета в экономклассе с начала года выросла почти на четверть
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%Фото: Александр ГЛУЗ
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В России снова подорожали авиабилеты: с января по август средняя стоимость перелета в экономклассе выросла почти на четверть – на 24,1%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В ведомстве пояснили, что в последний месяц лета стоимость билетов на самолеты всегда «на пике», а потом они дешевеют. Крупные агрегаторы – такие, как Aviasales, «Туту.ру», OneTwoTrip, Biletix – уже отметили снижение цен. Ожидается, что в октябре перелеты внутри России обойдутся на 15–34% дешевле, чем в августе, а международные авиапутешествия – на 3–15%. Цена зависит от сервиса бронирования.

Между тем, как сказали в Минтрансе, увеличение стоимости билетов не должно превышать инфляцию, и министерство намерено принять меры для сдерживания цен.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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