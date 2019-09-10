СЕГОДНЯ 07:25 2019-09-10T07:52:13+03:00

Глава украинской общины в Крыму пригласила дипломатов ЕС и США на полуостров Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Лидер украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина назвала "страной" позицию Штатов и ЕС не признавать итоги крымских выборов, проведенных ранее.

Чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности выборного процесса, Гридчина пригласила дипломатов Евросоюза и США на полуостров.

- Может быть, стоило прислать своих наблюдателей и убедиться, что наши выборы проходят намного более честно и демократично, чем в западных странах, - отметила Гридчина.

Напомним, выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в воскресенье в единый день голосования, 8 сентября. По мнению главы полуострова Сергея Аксенова, выборы соответствовали всем демократическим стандартам, были максимально открытыми, конкурентными и легитимными., пишет "РИА-Новости".

Однако спустя некоторое время посольство США на Украине заявило, что не признает итогов выборов и подтверждает "непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".

Гридчина отметила, что готова в составе крымской делегации, как представителей России, поехать, к примеру, на выборы президента США в следующем году.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет стоять перед США с протянутой рукой. Президент незалежной отдельно подчеркнул: «мы нормальная страна, у нас просто идет война».

ИСТОЧНИК KP.RU