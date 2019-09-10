2019-09-10T07:52:13+03:00
Политика

Глава украинской общины в Крыму пригласила дипломатов ЕС и США на полуостров

Анастасия Гридчина назвала "странной" позицию зарубежных коллег не признавать итоги крымских выборов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Глава украинской общины в Крыму пригласила дипломатов ЕС и США на полуостровГлава украинской общины в Крыму пригласила дипломатов ЕС и США на полуостровФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

Лидер украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина назвала "страной" позицию Штатов и ЕС не признавать итоги крымских выборов, проведенных ранее.

Чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности выборного процесса, Гридчина пригласила дипломатов Евросоюза и США на полуостров.

- Может быть, стоило прислать своих наблюдателей и убедиться, что наши выборы проходят намного более честно и демократично, чем в западных странах, - отметила Гридчина.

Напомним, выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в воскресенье в единый день голосования, 8 сентября. По мнению главы полуострова Сергея Аксенова, выборы соответствовали всем демократическим стандартам, были максимально открытыми, конкурентными и легитимными., пишет "РИА-Новости".

Однако спустя некоторое время посольство США на Украине заявило, что не признает итогов выборов и подтверждает "непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".

Гридчина отметила, что готова в составе крымской делегации, как представителей России, поехать, к примеру, на выборы президента США в следующем году.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет стоять перед США с протянутой рукой. Президент незалежной отдельно подчеркнул: «мы нормальная страна, у нас просто идет война».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Больше вреда, чем пользы": Более половины россиян негативно относятся к видеоиграм
"Мои волосы лучше, чем у моих друзей!": Трамп похвастался собственной прической
В России резко подорожали авиабилеты
Трамп не сможет посетить пострадавшие от урагана «Дориан» районы Северной Каролины
Запущенные в КНДР снаряды пролетели 330 км
Обвиняемый в нападении на Памфилову арестован до 6 ноября
Почти половина россиян может к 2030 году потерять работу из-за роботов
Гренландия остается открытой для бизнеса с США
Британские депутаты отказались назначать внеочередные парламентские выборы
КНДР снова запустила два снаряда в сторону Японского моря
Британские депутаты второй раз проголосуют по вопросу о досрочных выборах
Европол сообщил, что на стороне ВСУ в Донбассе воевали выходцы с Северного Кавказа
Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за хранение данных россиян за рубежом
Из перевернувшегося у берегов США судна вытащили живыми трех моряков
Трамп заявил, что не ничего не знает о вывозе «американского шпиона» из России
В Крым приехала делегация общественников из США
Трамп: Обмен пленными между Россией и Украиной – это «очень позитивное событие»
Нацбанк Украины снял ограничение на вывод средств для иностранцев