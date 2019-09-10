"Больше вреда, чем пользы": Более половины россиян негативно относятся к видеоиграм

СЕГОДНЯ 07:56 2019-09-10T07:56:37+03:00

При этом каждый десятый опрошенный считает, что видеоигры развивают логическое мышление

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Больше половины граждан РФ (58%) уверены, что видеоигры приносят человеку больше вреда, чем пользы. При этом в абсолютном позитивном влиянии видеоигр уверены только 5% опрашиваемых, возрастом от 18 до 24 лет.

Каждый десятый респондент уверен, что подобные игры развивают логическое мышление.

Такие данные опроса приводит ВЦИОМ.

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ИСТОЧНИК KP.RU