"Больше вреда, чем пользы": Более половины россиян негативно относятся к видеоиграм
При этом каждый десятый опрошенный считает, что видеоигры развивают логическое мышление
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Больше половины граждан РФ (58%) уверены, что видеоигры приносят человеку больше вреда, чем пользы. При этом в абсолютном позитивном влиянии видеоигр уверены только 5% опрашиваемых, возрастом от 18 до 24 лет.
Каждый десятый респондент уверен, что подобные игры развивают логическое мышление.
Такие данные опроса приводит ВЦИОМ.
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ИСТОЧНИК KP.RU