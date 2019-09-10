Спасен четвертый моряк, остававшийся в трюме перевернувшегося у берегов США судна

СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-10T08:30:21+03:00

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К этому часу американские спасатели извлекли из трюма перевернувшегося у берегов Джорджии грузового судна Golden Ray четвертого и последнего остававшегося там моряка, сообщила Береговая охрана США.

Таким образом, спасены все 24 члена экипажа. Ранее стало известно, что из подводной ловушки удалось вызволить троих выживших. Теперь начнутся работы по ликвидации последствий аварии: нужно отбуксировать корабль к берегу, причем действовать придется очень осторожно, чтобы не допустить утечки топлива и предотвратить вероятный ущерб окружающей среде, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, у атлантического побережья США перевернулось и загорелось судно Golden Ray, которое принадлежит одной из крупнейших логистических компаний Южной Кореи Hyundai Glovis Co. Ltd. Судно перевозило автомобили и направлялось в Балтимор (штат Мэриленд) под флагом Маршалловых Островов. На борту в тот момент находилась команда из 34 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU