Минимум 13 тысяч человек застряли на ночь в аэропорту Токио из-за мощного тайфуна
Руководство аэропорта предоставило всем пассажирам воду в бутылках, сухую еду, а также спальные мешки
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Не менее 13 тысяч человек были вынуждены провести ночь в токийском аэропорту из-за нарушений в работе общественного транспорта после мощного тайфуна "Факсай".
Руководство аэропорта приняло решение предоставить всем пассажирам спальные мешки воду в бутылках и сухую еду.
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ИСТОЧНИК KP.RU