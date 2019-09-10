Минимум 13 тысяч человек застряли на ночь в аэропорту Токио из-за мощного тайфуна

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-10T08:43:40+03:00

Руководство аэропорта предоставило всем пассажирам воду в бутылках, сухую еду, а также спальные мешки

Изменить размер текста: A A

Не менее 13 тысяч человек были вынуждены провести ночь в токийском аэропорту из-за нарушений в работе общественного транспорта после мощного тайфуна "Факсай".

Руководство аэропорта приняло решение предоставить всем пассажирам спальные мешки воду в бутылках и сухую еду.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU