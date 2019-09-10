Трамп: США увеличивают военные расходы из-за России и Китая

СЕГОДНЯ 09:39 2019-09-10T09:39:11+03:00

В будущем Штаты рассчитывают только увеличивать траты на вооружение, так, к 2020 году они должны составить 738 миллиардов долларов Фото: REUTERS

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Соединенные Штаты были вынуждены заняться перестройкой вооруженных сил и увеличить военные расходы. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, отметив, что виной тому Россия и Китай.

Глава Белого дома озвучил цифры рекордного, по его словам, финансирования армии страны, в 2018 году на содержание ВС США было направленно 700 миллиардов долларов, в этом году 716 миллиардов долларов. В будущем Штаты рассчитывают только увеличивать траты на вооружение, так, к 2020 году они должны составить 738 миллиардов долларов.

«У нас не было выбора, мы должны были перестроить наши войска из-за всего того, что происходит сегодня с Китаем, Россией, радикальным исламом, со всем. Мы должны были что-то сделать» – передает ТАСС заявление американского лидера.

Он добавил, что вооруженные силы Соединенных Штатов пребывали в полном истощении, но теперь, благодаря соответствующему финансированию, на вооружении есть истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, истребители F-18, новые корабли и ракеты.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Вашингтон отказался от предложения президента России Владимира Путина купить у РФ новейшее гиперзвуковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU